Ставрополь, 24 ноября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Кисловодске встретили вернувшегося из зоны СВО преподавателя школы №2 Александра Чанцова. Добровольно отправившийся выполнять задачи по защите интересов России учитель награжден медалью «За отвагу». Первым делом по возвращении он зашел в свою школу.

Георгий Долгопский Медаль «За отвагу»

«Учащиеся и коллектив школы встретили с восхищением Александра Владимировича. Весь город гордится своим героем. Он является примером настоящего учителя», — рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Александр Чанцов в течение 15 лет преподает ОБЖ и работает преподавателем-организатором. В ходе спецоперации на территории ЛНР он командовал артиллерийским взводом. Первое, что сделал учитель по прибытии домой, — навестил своих учеников. Рассказывая о том, как он бил врага на территории б. УССР, Чанцов отметил, что если потребуется, он готов снова встать в ряды защитников Родины.