Будапешт, , 17:26 — REGNUM Венгрия уже в начале 2023 года ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил 24 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам встречи глав правительств Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия).

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Матеуш Моравецкий «Я услышал [от венгерского коллеги Виктора Орбана] обещание, что на первом заседании парламента в следующем году эта ратификация состоится».

Он подчеркнул, что Венгрия пообещала это сделать и назвала «конкретную дату».

Добавим, что вопрос о том, будет ли Венгрия ратифицировать расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции, должен сначала решиться венгерским парламентом.

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