Будапешт, 24 ноября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Венгрия уже в начале 2023 года ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил 24 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам встречи глав правительств Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия).

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий «Я услышал [от венгерского коллеги Виктора Орбана] обещание, что на первом заседании парламента в следующем году эта ратификация состоится».

Он подчеркнул, что Венгрия пообещала это сделать и назвала «конкретную дату».

Добавим, что вопрос о том, будет ли Венгрия ратифицировать расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции, должен сначала решиться венгерским парламентом.