Москва, 24 ноября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных и добровольцев, сообщили в ведомстве 24 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Горячая линия открыта в едином расчетном центре министерства. Ее номер — 8 (800)7377 737.

Ранее в ведомстве заявили, что мобилизованные граждане получат зарплату за декабрь 2022 года перед новогодними праздниками.

Минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей (у сержантов и офицеров выплаты будут больше).