Варшава, 24 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 24 ноября, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал ему в течение месяца ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает Reuters.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Я попросил премьер-министра Орбана ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО как можно скорее. Я получил обещание, что это произойдёт на первой сессии парламента в новом году. Так что ратификация состоится чуть больше чем через месяц», — указал Моравецкий на пресс-конференции после встречи с Орбаном.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Швеция и Финляндия будут приняты в Североатлантический альянс в кратчайший срок, однако согласовать этот вопрос к саммиту НАТО в Мадриде, проведение которого намечено на конец июня, вряд ли удастся.