Москва, 24 ноября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества, сообщили 24 ноября в пресс-службе Кремля.

Людмила Лис Военкор Семен Пегов

Орден вручен «за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга».

Ранее Семен Пегов был ранен в зоне специальной военной операции (под Донецком) и был госпитализирован. По данным врачей, проводивших операцию на ноге, состояние здоровье военкора не внушает опасений.

Коллеги Пегова в своих телеграм-каналах поздравили военкора с получением ордена. «Брата Пегова — с заслуженной наградой!” — написал, в частности, Александр Коц.