Годовая чистая миграция в Великобритании достигла рекордного уровня, превысив 500 тысяч человек

Вашингтон, , 17:28 — REGNUM В Великобритании уровень чистой миграции за год, закончившийся в июне, вырос до рекордно высокого уровня в 504 тысячи человек. При этом увеличилось число приезжих из граждан стран, не входящих в Европейский союз, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на официальную статистику.

Мигранты Ggia

Управление национальной статистики (ONS) заявило, что рост миграции обусловлен восстановлением туристической активности после COVID-19, а также увеличение числа иностранных студентов, вернувшихся с дистанционного обучения.

За указанный период в Англию прибыло 1,1 миллиона долгосрочных иммигрантов, что на 435 тысяч больше, чем в предыдущем году. Отмечается, что три новые визовые программы, рассчитанные на жителей б. УССР, афганцев и граждан Гонконга, увеличили число мигрантов примерно на 138 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании количество мигрантов, ожидающих предоставления убежища, за пять лет выросло в четыре раза составило 122 тыс. человек.

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