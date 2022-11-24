Бишкек, 24 ноября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии готовятся возбудить уголовные дела против некоторых депутатов республиканского парламента. Об этом 24 ноября заявил председатель госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев в ответ на критику со стороны парламентариев.

Kenesh.kg Зал заседаний парламента Киргизии

Выступая на заседании законодательного собрания страны, он отметил, что некоторые народные избранники подозреваются в совершении тяжких преступлений.

При этом глава киргизстанских спецслужб не назвал ни имена депутатов, ни статьи Уголовного кодекса, по которым их планируют привлечь к ответственности.

«Потерпевшие написали заявления. Сейчас проводятся экспертизы. Мы ждём, когда они будут готовы», — подытожил председатель комитета национальной безопасности Киргизии.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что начиная с 23 октября 2022 года, правоохранительные органы Киргизии арестовали 27 политиков, гражданских активистов и интернет-блогеров, выступавших против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Отметим, что в соответствии с одобренным парламентами двух стран межправительственным соглашением, Узбекистан получит 4 485 га земель под Кемпир-Абадским водохранилищем, а Киргизии отойдёт 19 699 га приграничных территорий на киргизско-узбекской границе.