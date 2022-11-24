В Северной Осетии передали ордена Мужества семьям 13 погибших военнослужащих

Владикавказ, , 17:00 — REGNUM В Северной Осетии награждены орденами Мужества (посмертно) ещё 13 военнослужащих, выполнявших боевые задачи в ходе спецоперации. Передача наград родным погибших состоялась 24 ноября. С семьями награждённых встретился глава республики Сергей Меняйло.

Орден Мужества Mil.ru

Среди удостоенных наград за совершенные подвиги на поле боя подполковник Валентин Данилов, сержант Артур Хугаев, сержант Ширвани Джантемиров, старший лейтенант Олег Фарниев, лейтенант Эдуард Качмазов, прапорщик Юрий Арапов, рядовые Максим Бойко, Роланд Цховребов, Таймураз Тотиев, Валерий Калаев, Заур Кантимиров, Андрей Мацкевич и Дрес Очеретлов.

Все они с честью выполнили свой воинский долг, проявив при этом мужество и героизм, подчеркнул Сергей Меняйло. Он выразил соболезнования родным погибших воинов, поблагодарив родителей за воспитание достойных сыновей.

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