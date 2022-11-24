Брюссель, 24 ноября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Решение вопроса о введении потолка цен на газ странами ЕС, министры энергетики которых 24 ноября встречались по этому вопросу, пришлось перенести. Эту информацию сообщил журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

По итогам встречи министров глава МИД Венгрии рассказал, что «никакого решения, кроме того, что состоится ещё одно внеочередное заседание Совета министров энергетики — на этот раз 13 декабря», принято сегодня не было.

Комментируя предложение Европейской комиссии о введении потолка цен на газ, венгерский дипломат назвал его «весьма опасным» и создающим угрозу безопасности поставок газа. Будапешт не хочет, чтобы его долгосрочные газовые контракты с Россией оказались под вопросом.

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