Эстония грозит правом вето на переговорах по потолку цен на нефть из РФ
Эстония может воспользоваться правом вето на переговорах по потолку цен на российскую нефть
Таллин, 24 ноября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Эстония готова применить права вето при голосовании в Евросоюзе по поводу потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил 24 ноября глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
По его словам, предлагаемая ведущими странами ЕС цена в $65 — $70 за баррель российской нефти представляется эстонским властям слишком высокой.
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ведущиеся в Евросоюзе переговоры по поводу введения потолка цен на нефть из России зашли в тупик. Предлагаемый рядом наиболее экономически развитых стран ЕС вариант в $65 — $70 оказался неприемлем для Польши и стран Прибалтики — этот вариант кажется им «слишком щедрым». В то же время европейские страны, обладающие серьёзной судоходной индустрией, такие как Греция и Мальта, хотят сохранить цену на уровне не ниже $70. В данное время переговоры продолжаются.