Таллин, 24 ноября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Эстония готова применить права вето при голосовании в Евросоюзе по поводу потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил 24 ноября глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Урмас Рейнсалу

По его словам, предлагаемая ведущими странами ЕС цена в $65 — $70 за баррель российской нефти представляется эстонским властям слишком высокой.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ведущиеся в Евросоюзе переговоры по поводу введения потолка цен на нефть из России зашли в тупик. Предлагаемый рядом наиболее экономически развитых стран ЕС вариант в $65 — $70 оказался неприемлем для Польши и стран Прибалтики — этот вариант кажется им «слишком щедрым». В то же время европейские страны, обладающие серьёзной судоходной индустрией, такие как Греция и Мальта, хотят сохранить цену на уровне не ниже $70. В данное время переговоры продолжаются.