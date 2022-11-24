Порт-о-Пренс, 24 ноября 2022, 17:28 — REGNUM Примерно два из пяти случаев заражения холерой на Гаити приходятся на детей, при этом подростки, страдающие от сильного недоедания, в три раза сильнее подвержены риску умереть от бактериального заболевания, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на ООН.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра
Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

Вспышка холеры унесла уже более 176 жизней на Гаити, в то время как 9682 человека подозреваются в заражении этой болезнью. На прошлой неделе организация «Врачи без границ» предупредила, что вскоре лечебные центры будут работать на пределе возможностей, ежедневно принимая около 270 человек, что в пять раз больше, чем в первые две недели начала распространения болезни.

«Я был потрясен, увидев множество детей, которым грозит смерть в центрах лечения холеры», — рассказал директор по чрезвычайным программам ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн после четырехдневного визита в Гаити.

Фонтейн указал, что детям Гаити угрожает «тройная угрозу» недоедания, холеры и вооруженного насилия, причем первые две угрозы представляют собой «смертельную комбинацию, одна из которых ведет к другой».

Напомним, что в 2010 году после сильного землетрясения вспышка холеры в Гаити стала причиной гибели около 10 000 человек и заражения более 800 000 человек.

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