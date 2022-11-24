Порт-о-Пренс, 24 ноября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Примерно два из пяти случаев заражения холерой на Гаити приходятся на детей, при этом подростки, страдающие от сильного недоедания, в три раза сильнее подвержены риску умереть от бактериального заболевания, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на ООН.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

Вспышка холеры унесла уже более 176 жизней на Гаити, в то время как 9682 человека подозреваются в заражении этой болезнью. На прошлой неделе организация «Врачи без границ» предупредила, что вскоре лечебные центры будут работать на пределе возможностей, ежедневно принимая около 270 человек, что в пять раз больше, чем в первые две недели начала распространения болезни.

«Я был потрясен, увидев множество детей, которым грозит смерть в центрах лечения холеры», — рассказал директор по чрезвычайным программам ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн после четырехдневного визита в Гаити.

Фонтейн указал, что детям Гаити угрожает «тройная угрозу» недоедания, холеры и вооруженного насилия, причем первые две угрозы представляют собой «смертельную комбинацию, одна из которых ведет к другой».

Напомним, что в 2010 году после сильного землетрясения вспышка холеры в Гаити стала причиной гибели около 10 000 человек и заражения более 800 000 человек.