Ряду населённых пунктов Молдавии грозит затопление
Ряд населённых пунктов Молдавии может затопить из-за резкого повышения уровня воды в Днестре
Кишинёв,
25 ноября 2022, 08:25 — REGNUM Уровень воды в Днестре начал расти из-за увеличения объемов сброса в Днестровском водохранилище на территории б. УССР, что грозит затоплением ряду населённых пунктов в Молдавии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.
«В настоящее время Новоднестровская ГЭС сбрасывает 2200 м3/с. Защитные дамбы на реке Днестр были рассчитаны на расход 2400-2600 м3/с», — сообщили в ГИЧС.
По данным пресс-службы, ведомство ведёт наблюдение за ситуацией. Пока нет необходимости эвакуировать население.
Стоит отметить, что норма сброса воды для Новоднестровской ГЭС, согласно открытым данным, составляет 274 м3/с.
История вопроса
Гидроэнергетика это преобразование энергии водных потоков в электроэнергию. Обычно гидроэлектростанции строятся на реках, но в последнее время предлагается также использовать энергию приливов или морских волн.
Гидроэнергетика – самый дешёвый и экологичный способ получения электроэнергии. При этом источник энергии (течение) является возобновляемым. Недостатком данного способа генерации является образование крупных водохранилищ в том месте, где река перегораживается плотиной гидроэлектростанции. При этом теряется много земель сельскохозяйственного назначения и приходится расселять населённые пункты.
С давних времён известны водяные мельницы, в которых течение воды передавалось непосредственно на рабочий механизм. Использовать течение рек для получения электроэнергии начали в конце XIX века. Первая гидроэлектростанция была построена в США.
Сейчас гидроэнергетика производит до 20% всей потребляемой в мире электроэнергии и 88% всей электроэнергии из возобновляемых источников. Процент электроэнергии, получаемой от гидроэлектростанций, в разных странах мира зависит от наличия подходящих водных ресурсов. Лидером в потреблении гидроэнергии является Китай.
В России первая гидроэлектростанция была построена на Алтае в 1892 году. Мощное развитие гидроэнергетики началось с принятием в 1920 году Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). В настоящее время в стране действуют 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт, общей мощностью более 48 ГВт.