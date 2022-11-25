Ряд населённых пунктов Молдавии может затопить из-за резкого повышения уровня воды в Днестре

Кишинёв, , 08:25 — REGNUM Уровень воды в Днестре начал расти из-за увеличения объемов сброса в Днестровском водохранилище на территории б. УССР, что грозит затоплением ряду населённых пунктов в Молдавии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.

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«В настоящее время Новоднестровская ГЭС сбрасывает 2200 м3/с. Защитные дамбы на реке Днестр были рассчитаны на расход 2400-2600 м3/с», — сообщили в ГИЧС.

По данным пресс-службы, ведомство ведёт наблюдение за ситуацией. Пока нет необходимости эвакуировать население.

Стоит отметить, что норма сброса воды для Новоднестровской ГЭС, согласно открытым данным, составляет 274 м3/с.