Кишинёв, 25 ноября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Уровень воды в Днестре начал расти из-за увеличения объемов сброса в Днестровском водохранилище на территории б. УССР, что грозит затоплением ряду населённых пунктов в Молдавии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.

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«В настоящее время Новоднестровская ГЭС сбрасывает 2200 м³/с. Защитные дамбы на реке Днестр были рассчитаны на расход 2400–2600 м³/с», — сообщили в ГИЧС.

По данным пресс-службы, ведомство ведёт наблюдение за ситуацией. Пока нет необходимости эвакуировать население.

Стоит отметить, что норма сброса воды для Новоднестровской ГЭС, согласно открытым данным, составляет 274 м³/с.