Москва, 24 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Россия будет продолжать стремиться к росту средней продолжительности жизни в стране до более чем 80 лет, заявил 24 ноября президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В октябре 2022 года помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что показатели смертности в России во втором полугодии 2022 года вернулись к уровню, наблюдавшемуся до пандемии коронавируса.

Фиксируется рост показателя ожидаемой продолжительности жизни, по экспертным оценкам, по итогам 2022 года он может превысить целевое значение (71,03 года), рассказал также Кузнецов.

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2022 года в свою очередь отмечал, что «по итогам второго квартала смертность, слава богу, снизилась до уровня 2019 года». Необходимо продолжать двигаться к установленной цели (продолжительность жизни в 78 лет к 2030 году), подчеркнул тогда президент.