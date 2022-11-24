Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Американская журналистка и писательница Джин Кэрролл подала новый иск против экс-президента США Дональда Трампа, которого она ранее уже обвинила в попытке изнасилования в 1990-е годы, сообщает 24 ноября Reuters.

Дональд Трамп

В 2019 году на фоне популярности движения MeToo бывшая обозревательница журнала Elle обвинила Трампа в том, что он якобы попытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Трамп опроверг все обвинения, указав, что не встречал Кэрролл в живую, в ответ на что писательница подала новый иск, теперь обвинив политика в нанесении ущерба ее репутации.

В декабре 2020 года Трамп подал прошение о приостановке дела, но получил отказ, после чего адвокаты Кэрролл заявив о подготовке новых обвинений.

В новой жалобе, поданной в федеральный суд Манхеттена, Кэрролл обвинила Трампа в том, что он нанес ей побои во время встречи в универмаге Bergdorf Goodman на Манхэттене.