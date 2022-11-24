Москва, 24 ноября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Нидерландский холдинг VEON планирует в ближайшее время объявить о продаже принадлежащей ему компании «Вымпелком» (оказывающей на территории РФ услуги под брендом «Билайн») российскому менеджменту. Об этом 24 ноября сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Iguides.ru «Билайн»

По информации издания, сделка может быть безденежной — на новых владельцев перейдёт часть задолженности холдинга, превысившей $8 млрд. Кто именно станет покупателем «Вымпелкома», на данный момент не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, VEON объявил о начале продажи «Вымпелкома» 2 ноября. В голландской компании сообщили о выборе оптимального варианта «для всех заинтересованных сторон».

Напомним, после начала специальной военной операции на территории б. УССР многие крупные западные компании начали массовую распродажу своих российских активов.