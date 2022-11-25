Кишинёв, 25 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Молдавии имеет «иную позицию» насчёт воздушных ударов России по инфраструктуре б. УССР. Об этом 24 ноября заявил на пресс-конференции глава молдавского МИД Николай Попеску.

Mfa.gov.md Николай Попеску

Он отреагировал на заявление посла РФ в Кишинёве Олега Васнецова об отсутствии угроз жителям Молдавии от данных ударов. Попеску не согласился с этим и заявил, что они негативно влияют на российско-молдавские отношения.

«Россия своими действиями на территории [б. УССР] ухудшает положение каждого гражданина… Россия должна вести себя так, чтобы не создавать проблем для всех граждан нашей страны», — заявил глава МИД Молдавии.

Напомним, блэкауты в Молдавии после ударов по территории б. УССР начались в ноябре, когда республика отказалась импортировать электроэнергию из Приднестровья и подключалась к транзитной ЛЭП из Румынии.