Харьков, Бывш. УССР, , 16:30 — REGNUM Метро Харькова возобновило работу, сообщает 24 ноября предприятие «Харьковский метрополитен».

Станция метро «Победа». Харьков Anaxibia

Напомним, работа метро в Харькове была парализована накануне, 23 ноября, в результате повреждение энергообъектов, находящихся на территории б. УССР. Объекты вышли из строя, поскольку по ним были нанесены удары ВС РФ в рамках спецоперации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что электроснабжение на территории б. УССР восстановлено — так ситуацию подают в офисе Зеленского.

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