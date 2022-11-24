Харьков, Украина, 24 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Метро Харькова возобновило работу, сообщает 24 ноября предприятие «Харьковский метрополитен».

Anaxibia Станция метро «Победа». Харьков

Напомним, работа метро в Харькове была парализована накануне, 23 ноября, в результате повреждение энергообъектов, находящихся на территории б. УССР. Объекты вышли из строя, поскольку по ним были нанесены удары ВС РФ в рамках спецоперации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что электроснабжение на территории б. УССР восстановлено — так ситуацию подают в офисе Зеленского.

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