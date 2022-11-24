Вашингтон, 24 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Среди погибших во время стрельбы в американском магазине Walmart в штате Вирджиния, США, был 16-летний подросток и 70-летний мужчина, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на местные власти.

Скриншот страницы ntv.ru Стрельба в США

Менеджер магазина Walmart 22 ноября открыл огонь в комнате отдыха, убив шесть человек. После этого он покончил с собой.

«Мы с грустью объявляем имена тех, кого мы потеряли во вторник вечером в результате стрельбы в Walmart, но надеемся, что благодаря этой информации мы сможем почтить их жизнь в нашем сообществе», — сообщается на сайте города.

Самой младшей жертвой стал 16-летний мальчик, имя которого не разглашается, поскольку он был несовершеннолетним. Погиб и 70-летний Рэндалл Блевинс, много лет проработавший в Walmart и в следующем году планировавший выйти на пенсию.

Также погибли Лоренцо Гэмбл (43 года), Брайан Пендлтон (38 лет), Келли Пайл (52 года) и Тайнека Джонсон (22 года).

Как сообщало ИА REGNUM, четверо подростков получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в американском городе Филадельфии (штат Пенсильвания).