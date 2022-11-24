Бишкек, 24 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Правительство не может исполнить статью Конституции Киргизии, гласящую о том, что с 1 января 2023 года пенсия должна быть выше прожиточного минимума. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Чиновник признал, что власти республики не сдержат этого обещания, поскольку 450 тысяч киргизстанцев до выхода на пенсию работали в сфере сельского хозяйства.

«Они платили земельный налог и отчисления в социальный фонд — от 10 до 20 сомов (7-14 рублей) в месяц», — пояснил глава кабинета министров.

ИА REGNUM напоминает, что количество получателей пенсий в Киргизии достигло 736 тысяч человек. Средний размер пенсии составляет 4 тысячи сомов (2,9 тысячи рублей), а минимальный — 2,5 тысячи сомов (1,8 тысячи рублей).

Отметим, что пенсии ниже размера прожиточного минимума, определенного на уровне 5,6 тысячи сомов (4 тысячи рублей), в Киргизии получают более трети пенсионеров.