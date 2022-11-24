Москва, 24 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В ближайшие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности, заявил 24 ноября в своем выступлении на конференции по искусственному интеллекту президент России Владимир Путин.

Connpass.com Искусственный интеллект

Такое внедрение должно произойти во всех сферах экономики и социальной жизни, а также в сфере государственного управления, отметил президент.

В этой связи все национальные проекты и государственные программы отныне должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, и это должно быть отражено в инвестиционных планах разработчиков, такое поручение дал Владимир Путин.

При грамотной работе внедрение искусственного интеллекта приведет не к росту безработицы, а, напротив, к созданию высококвалифицированных рабочих мест, убежден президент.

В России уже и сейчас есть «прорывные технологии новой эпохи» в вопросах искусственного интеллекта, эти усилия необходимо наращивать, во многом именно от них будет зависеть место страны в мире и ее суверенитет, добавил Владимир Путин.