Два человека погибли при падении параплана на Кубани
На Кубани при падении параплана погибли пилот и пассажир
Хадыженск,
24 ноября 2022, 16:18 — REGNUM ЧП с участием параплана произошло днем 24 ноября в городе Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края. Летательный аппарат рухнул на землю на улице Кирова, погибли два человека, сообщили в региональном управлении МЧС.
Место жёсткой посадки параплана.
Mchs.gov.ru
Информация о происшествии поступила в дежурную диспетчерскую службу в 14:10. Прибывшие на место ЧП спасатели засвидетельствовали гибель пилота и пассажира параплана. При падении летательный аппарат с мотором рухнул на стоявший внизу легковой автомобиль. Информации о состоянии машины нет, предварительно известно, что никто из находившихся на улице в момент падения не пострадал.
В настоящее время причины падения параплана устанавливаются. По факту авиапроисшествия проводится проверка.
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.