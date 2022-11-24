Краснодарский край, 24 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. ЧП с участием параплана произошло днем 24 ноября в городе Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края. Летательный аппарат рухнул на землю на улице Кирова, погибли два человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

Mchs.gov.ru Место жёсткой посадки параплана

Информация о происшествии поступила в дежурную диспетчерскую службу в 14:10. Прибывшие на место ЧП спасатели засвидетельствовали гибель пилота и пассажира параплана. При падении летательный аппарат с мотором рухнул на стоявший внизу легковой автомобиль. Информации о состоянии машины нет, предварительно известно, что никто из находившихся на улице в момент падения не пострадал.

В настоящее время причины падения параплана устанавливаются. По факту авиапроисшествия проводится проверка.