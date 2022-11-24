Бишкек, , 16:18 — REGNUM За двенадцать лет расходы на укрепление безопасности Киргизии увеличились более чем в шесть раз. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента.

ВС Киргизии Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

По его словам, в 2010 году на эти цели из бюджета направили 8,2 млрд сомов (5,9 млрд рублей по текущему курсу), а в 2022 году — уже 52,2 млрд сомов (около 37,6 млрд рублей).

«Эти деньги потратили на закупку военной техники, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и укрепление материально-технической базы», — поянснил высокопоставленный чиновник.

Также глава правительства Киргизии отметил, что в 2021 году расходы республиканской казны на оборону страны составили 31,2 млрд сомов (более 22,4 млрд рублей по текущему курсу).

ИА REGNUM напоминает, ранее председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев неоднократно заявлял о том, что киргизстанские власти в 2021 и 2022 году приобрели у Турции несколько ударных беспилотных летательных аппаратов «Bayraktar» и бронемашин.

Отметим, что в период с 14 по 18 сентября 2022 года на границе Киргизии и Таджикистана произошёл крупный вооружённый конфликт, в ходе которого в Баткенской области погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.