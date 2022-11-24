В Молдавии сообщили об отставании от плана евроинтеграции
Молдавия затягивает исполнение плана интеграции в Евросоюз — Санду
Ереван, 24 ноября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Из 35 мероприятий, запланированных в Молдавии до конца года по плану интеграции в Евросоюз, в настоящее время выполнили только восемь, заявили 24 ноября на заседании члены Национальной комиссии по европейской интеграции (НКЕИ).
Отмечается, что в декабре планируется завершить еще 11 мероприятий. Всего в плане евроинтеграции, рассчитанном до весны 2023 года, 60 пунктов. Президент республики Майя Санду, созвавшая заседание, призвала не затягивать исполнение плана.
«Глава государства отметила в этом контексте, что, несмотря на существующие сложные обстоятельства, необходимо больше работать и привлекать все институты для устойчивого продвижения», — сообщили в пресс-службе президента.
Напомним, Молдавия получила статус кандидата на вхождение в ЕС в июне 2022 года. От властей республики потребовали провести ряд реформ, чтобы продвинуться на пути евроинтеграции.