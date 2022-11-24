Президент Индонезии получит награду за проведение саммита G20
Президента Индонезии наградят за глобальное лидерство и саммит G20
Джакарта,
24 ноября 2022, 16:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо получил награду за глобальное лидерство и его роль во время председательства Индонезии на форуме «Большой двадцатки» (G20) в 2022 году, сообщает Antara.
Джоко Видодо
(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia
Награда будет официально вручена президенту на конференции по внешней политике Индонезии в субботу, 26 ноября 2022 года.
«За последние восемь лет это лучшее достижение внешней политики президента Джоко Видодо. За последние восемь лет было много внешнеполитических мероприятий, связанных с различными вещами, но я думаю, что это самое значительное», — заявил основатель сообщества внешней политики Индонезии.
Напомним, Индонезия провела саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали 15–16 ноября.
История вопроса
Индонезия — президентская республика. С 2014 года страну возглавляет Джоко Видодо, успевший побывать губернатором Джакарты и состоящий в «Демократической партии борьбы».
Основным законом страны является Конституция, принятая в 1945 году. Главой исполнительной ветви власти в Индонезии является президент, который избирается на пять лет всеобщим тайным голосованием и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.
Законодательную ветвь власти обеспечивает Народный консультативный конгресс, а высшую судебную власть — Верховный суд.