Джакарта, 24 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо получил награду за глобальное лидерство и его роль во время председательства Индонезии на форуме «Большой двадцатки» (G20) в 2022 году, сообщает Antara.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Награда будет официально вручена президенту на конференции по внешней политике Индонезии в субботу, 26 ноября 2022 года.

«За последние восемь лет это лучшее достижение внешней политики президента Джоко Видодо. За последние восемь лет было много внешнеполитических мероприятий, связанных с различными вещами, но я думаю, что это самое значительное», — заявил основатель сообщества внешней политики Индонезии.

Напомним, Индонезия провела саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали 15–16 ноября.