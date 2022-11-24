Киев, 24 ноября 2022, 16:18 — REGNUM Электроснабжение восстановлено по всей территории б. УССР, заявил 24 ноября замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, сообщает «Политика страны».
Он заявил, что по всей территории восстановлено электроснабжение, в первую очередь были подключены «объекты критической инфраструктуры». Постепенно восстанавливается подача электричество бытовым потребителям.
Напомним, накануне, 23 ноября, в ряде областей на территории б. УССР пропал свет на фоне ударов ВС РФ по энергообъектам.
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