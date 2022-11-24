Киев, 24 ноября 2022, 16:18 — REGNUM Электроснабжение восстановлено по всей территории б. УССР, заявил 24 ноября замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, сообщает «Политика страны».

Да будет свет?
Да будет свет?
Marco Verch

Он заявил, что по всей территории восстановлено электроснабжение, в первую очередь были подключены «объекты критической инфраструктуры». Постепенно восстанавливается подача электричество бытовым потребителям.

Напомним, накануне, 23 ноября, в ряде областей на территории б. УССР пропал свет на фоне ударов ВС РФ по энергообъектам.

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