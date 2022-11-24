Москва, 24 ноября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 ноября поручил разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию робототехники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс робототехники

Президент 24 ноября выступает на проходящей в Москве конференции по искусственному интеллекту.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем выступлении отметил, что в предстоящие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.

В частности, по мнению президента, необходимо в большей степени использовать искусственный интеллект, а не труд реальных людей там, где условия работы являются вредными.