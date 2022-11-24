Москва, , 16:02 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об обучении при получении охотничьего билета, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Охота Иван Шилов © ИА REGNUM

Граждане, впервые получающие охотничий билет, будут обязаны проходить обучение требованиям охотничьего минимума. Кроме того, предполагаются экзамены на знание требований, включающих требования правил охоты, техники и основ биологии диких животных.

Также они будут обязаны предоставлять выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

Ежегодно в России порядка 5 тыс. человек получают охотничий билет.

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