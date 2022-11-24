Москва, 24 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об обучении при получении охотничьего билета, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Охота

Граждане, впервые получающие охотничий билет, будут обязаны проходить обучение требованиям охотничьего минимума. Кроме того, предполагаются экзамены на знание требований, включающих требования правил охоты, техники и основ биологии диких животных.

Также они будут обязаны предоставлять выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

Ежегодно в России порядка 5 тыс. человек получают охотничий билет.

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