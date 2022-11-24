Тирасполь, 24 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Представителя Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) по политическим вопросам задержали в ходе дополнительного осмотра в аэропорту Кишинёва и сорвали ему вылет в Россию. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба МВД ПМР.

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«Кишинёв продемонстрировал свое реальное отношение к демократическим ценностям, правам и свободам, собственно, к самому международному переговорному процессу, его основополагающим принципам, готовности к конструктивному диалогу с Приднестровьем, а также заодно показал свой политический уровень и дипломатическое качество», — говорится в сообщении.

Тирасполь обвинил Кишинёв в «провокации» и стремлении разрушить механизмы переговоров по урегулированию конфликта и нарастить напряжённость в регионе.