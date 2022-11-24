Путин предложил готовить специалистов по ИИ уже со школы
Путин призвал включать изучение ИИ в школьный курс математики
Москва, 24 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Элементы изучения искусственного интеллекта (ИИ) нужно включить в школьный курс математики, заявил президент РФ Владимир Путин 24 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Школьники
По его словам, в сфере искусственного интеллекта не хватает профессионалов, дефицит очень большой. Поэтому внедрять элементы изучения ИИ следует в школьную математику.
Глава государства также призвал массово внедрить технологии ИИ во все отечественные отрасли уже в этом десятилетии.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что от достижений в области искусственного интеллекта во многом зависит дальнейшее место России в мире.
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