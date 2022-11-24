Москва, 24 ноября 2022, 15:52 — REGNUM Прожиточный минимум в России индексируется ежегодно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об особенностях установления величины прожиточного минимума в России.
С 2021 года величина прожиточного минимума «отвязана» от стоимости потребительской корзины, как это было ранее, показатель зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и устанавливается федеральным законом один раз в год.
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