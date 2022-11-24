Москва, 24 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Прожиточный минимум в России индексируется ежегодно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

«Но в 2022 году прожиточный минимум был проиндексирован два раза — традиционно с 1 января на 8,6%, и потом из-за резкого роста цен ещё на 10% с 1 июля.

Таким образом, индексация за год составила 18,6%, что выше прогнозируемого официального уровня инфляции за 2022 год — 12, 4%.

Индексация прожиточного минимума по утверждённому закону с 1 января 2023 года составит 3,3%.

Это традиционный механизм ежегодного повышения размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, пенсионеров и детей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об особенностях установления величины прожиточного минимума в России.

С 2021 года величина прожиточного минимума «отвязана» от стоимости потребительской корзины, как это было ранее, показатель зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и устанавливается федеральным законом один раз в год.

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