Берлин, 24 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Официальный представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт обвинил экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во лжи, пишет Bloomberg.

Andrew Parsons No 10 Downing Street Борис Джонсон

Так Хебештрайт отреагировал на заявление Джонсона о том, что в начале спецоперации России Берлин ожидал быстрого поражения Киева.

«Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается», — сказал он.

Как говорится в материале, представитель правительства ФРГ использовал «необычно грубую речь», реагируя на заявление Джонсона.