Москва, 24 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Оценки миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) страдают необъективностью и ставят под вопрос эффективность работы организации. Об этом 24 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, выборы в Казахстане заслуживают положительных оценок в части подготовки и проведения со стороны других наблюдателей.

«Из общих положительный оценок мониторинговых миссий, конечно, выбивается заключение миссии БДИПЧ ОБСЕ. <…> Их оценки, как всегда, страдают дефицитом объективности, ставят под вопрос эффективность данного института», — сообщила представительница внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, БДИПЧ раскритиковало выбор народа Казахстана.

«К сожалению, такая предвзятая позиция стала устойчивой тенденцией в работе этой структуры», — добавила дипломат.

Представительница МИД РФ напомнила, что Москва не раз привлекала внимание государств-членов ОБСЕ, требуя срочных шагов по реформированию методологии по наблюдению за выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября наблюдатели миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сообщили о возникновении вопросов, касающихся подсчета голосов на выборах в президенты Казахстана.

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