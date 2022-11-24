Высший совет безопасности Молдавии дал рекомендации в связи энергетическим кризисом

Кишинёв, , 16:06 — REGNUM Члены Высшего совета безопасности (ВСБ) Молдавии, созванного 24 ноября по инициативе президента республики Майи Санду после блэкаута в стране, проанализировали ситуацию и разработали рекомендации для правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Флаг Молдавии

Отмечается, что ВСБ призвал обновить план снижения уязвимостей поставок электроэнергии и тепловой энергии, мобилизовать всё, что может производит энергию в стране, адаптировать процессы в области энергетики в соответствии с ситуацией и обеспечить оперативную связь операторов критической инфраструктуры с государственным и частным секторами.

«Майя Санду призвала все учреждения повысить степень бдительности в отношении выявления и оперативного устранения инцидентов в энергетическом секторе таким образом, чтобы граждане и бизнес-среда чувствовали себя в безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, в Молдавии разразился экономический кризис из-за роста цен на энергоносители и их дефицита. Ситуация усугубляется блэкаутами, которые произошли 15 и 23 ноября.

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