В Индонезии собрали $114 тысяч пожертвований для пострадавших при землетрясении

Джакарта, , 15:48 — REGNUM Глава Чианджура Херман Сухерман заявил, что пожертвования, собранные для жертв землетрясения, достигли 1,8 млрд индонезийских рупий ($114 тыс.), сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В банке Чианджур уже 258 доноров с общей суммой 1 819 615 951 рупий», — заявил Херман Сухерман, выразив благодарность тем, кто сделал пожертвование.

«Я от имени правительства Чианджура хотел бы поблагодарить доноров, отдельных лиц, учреждений, офисов и округов. Мы будем использовать его в соответствии с применимыми законами и нормативными актами», — добавил Херман Сухерман.

Землетрясение в Чианджуре магнитудой 5,6 произошло 21 ноября. В результате землетрясения погибли 272 человека.

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