Доцент Тимофеев предложил использовать против кибермошенников программы-роботы

Москва, , 15:45 — REGNUM Очевидно, что при огромных объемах воровства кибермошенников невозможно обойтись без программ-роботов которые работают на алгоритмах, и не исключено, что с использованием искусственного интеллекта (ИИ), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

«Возможно, киберпреступники используют онлайн-сервис какой-нибудь крупной компании или банка, где из-за больших потоков информации данные операции не определяются как мошенничество.

То, что за квартал объём мошенничества вырос на 30% (на фоне сокращения числа мошеннических операций на 10%) указывает на совершенствование алгоритмов узкого числа групп мошенников, способных отрабатывать инженерию мошенничества и методов обмана.

Когда банки не обязаны по закону возвращать деньги, возможны умышленные случаи профессионального теневого вовлечения со стороны работников и даже руководства банков.

У банков есть инструменты разработки алгоритмов совершенствования безопасности граждан — тут вопрос деятельности внутренних служб и отделов методологии.

Обязательства на возврат денег банков обяжет банки самим разрабатывать новые принципы работы с клиентами и обезопасить от ввода в заблуждение простых граждан злоумышленниками. К примеру, совершенствовать безопасность банковских мобильных приложений и интернет-банк.

Разработчики мобильных приложений часто используют одни и те же шаблоны и фичи через онлайн-площадки, где можно получить изнанку работы безопасности банковских приложений. Этим и пользуются мошенники.

Иногда банковский разработчик, не получив ожидаемую оплату за разработку сервиса, выкладывает «голый» код без указания где он работает, но все же работает, и мошенники, изучая и применяя его рассчитывают, что он может сработать пусть даже в единичных случаях, зато окупив все затраты сил и времени.

Спрос на интернет-магазины сейчас заметно вырос. Кроме конструкторов сайтов разработчики покупают еще и сервис оплаты товаров и услуг. Эти сервисы на части проверенных площадках не самые дешевые и тогда, чтобы снизить цену, покупают где дешевле и оказываются в западне, установив «левый» сервис онлайн-оплаты.

Онлайн-конструкторы имеют шаблонную безопасность, обойти которую профессионалу не сложно. Обязать онлайн-конструкторы беспокоиться о безопасности невозможно. Другое дело, можно сертифицировать онлайн-площадки для разработчиков на безопасность всего, что на них имеется в пользовании или продаётся», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в III квартале 2022 года общий размер ущерба, нанесённый гражданам России кибермошенниками, вырос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей.

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