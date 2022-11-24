В Энергодаре наблюдаются перебои с электричеством
Балицкий заявил о веерных отключениях электричества в Энергодаре
Мелитополь,
24 ноября 2022, 15:50 — REGNUM Перебои с электроснабжением наблюдаются в городе Энергодар, расположенном рядом с Запорожской АЭС. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 24 ноября в своём телеграм-канале.
Энергодар
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
Он отметил, что в городе происходят веерные отключения электроэнергии. Специалисты стараются восстановить стабильную работу электросетей в городе и на его окраинах.
Пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС работают на малой мощности, город отапливается за счёт дизельных генераторов.
«Службы работают над скорейшим восстановлением отопления, по прогнозам специалистов, работы будут завершены завтра», — сообщил Балицкий.
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территори. Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ. При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.