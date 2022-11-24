Мелитополь, 24 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Перебои с электроснабжением наблюдаются в городе Энергодаре, расположенном рядом с Запорожской АЭС. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 24 ноября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

Он отметил, что в городе происходят веерные отключения электроэнергии. Специалисты стараются восстановить стабильную работу электросетей в городе и на его окраинах.

Пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС работают на малой мощности, город отапливается за счёт дизельных генераторов.

«Службы работают над скорейшим восстановлением отопления, по прогнозам специалистов, работы будут завершены завтра», — сообщил Балицкий.

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