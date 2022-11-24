Брюссель, 24 ноября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти пригласил в течение скорого времени приехать в Брюссель для обсуждения договорённости по автомобильным номерам глава Дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом 24 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Высокий представитель приглашает двух лидеров, премьер-министра Косово и президента Сербии, приехать в скором времени в Брюссель и обсудить достигнутое соглашение, а также начать дискуссии о … нормализации отношений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что договорённости по разрешению спора вокруг автомобильных номеров достигли переговорщики Сербии и самопровозглашённого Косова на встрече в Брюсселе.