Более 200 тыс. потребителей ЛНР и ДНР уже обеспечены природным газом, заявил Шульгинов

Москва, , 15:37 — REGNUM Более 200 тыс. потребителей новых регионов России, в частности Луганской и Донецкой Народных Республик, уже обеспечено природным газом. Об этом 24 ноября заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, восстановлено электроснабжение более 35 тыс. жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения.

«Осуществлен пуск природного газа более 200 тыс. потребителей», — сказал министр на заседании правительства о готовности к осенне-зимнему периоду в новых регионах России.

Он добавил, что до начала декабря планируется обеспечить газом около 15 тыс. потребителей Волновахского района ДНР.