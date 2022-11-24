В ЛДНР природным газом обеспечили более 200 тыс. потребителей
Более 200 тыс. потребителей ЛНР и ДНР уже обеспечены природным газом, заявил Шульгинов
Москва,
24 ноября 2022, 15:37 — REGNUM Более 200 тыс. потребителей новых регионов России, в частности Луганской и Донецкой Народных Республик, уже обеспечено природным газом. Об этом 24 ноября заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Газ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По его словам, восстановлено электроснабжение более 35 тыс. жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения.
«Осуществлен пуск природного газа более 200 тыс. потребителей», — сказал министр на заседании правительства о готовности к осенне-зимнему периоду в новых регионах России.
Он добавил, что до начала декабря планируется обеспечить газом около 15 тыс. потребителей Волновахского района ДНР.
История вопроса
В 1991 году газификация РСФСР составляла 40%. К 1999 году этот показатель был доведён до 47,6%.
Вопрос о системном подходе к газификации регионов впервые был поставлен в 2001 году, когда «Газпром» начал утверждать программы газификации совместно с субъектами федерации.
Масштабная газификация регионов началась с 2005 года. За это время построено более 30 тысяч километров газопроводов, газифицировано более четырёх тысяч населённых пунктов. На строительство газопроводов между населёнными пунктами было потрачено 325 млрд рублей. Это без учёта внутренних газовых сетей в населённых пунктах, средства на которые выделяют местные власти.
По состоянию на 1 января 2019 года уровень газификации в России составил 68,1 % (в городской местности — 71,3 %, в сельской местности — 59,4 %). К 2020 году этот показатель планируется довести до 85%.
Из-за больших расстояний Россия отстаёт по степени газификации от развитых стран Запада. Тормозят газификацию страны неплатежи за газ. В некоторых населённых пунктах местное население считает стоимость подключения к газовым сетям слишком высокой, или предпочитает использовать для отопления уголь.