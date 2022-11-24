Москва, 24 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Более 200 тыс. потребителей новых регионов России, в частности Луганской и Донецкой Народных Республик, уже обеспечено природным газом. Об этом 24 ноября заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, восстановлено электроснабжение более 35 тыс. жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения.

«Осуществлен пуск природного газа более 200 тыс. потребителей», — сказал министр на заседании правительства о готовности к осенне-зимнему периоду в новых регионах России.

Он добавил, что до начала декабря планируется обеспечить газом около 15 тыс. потребителей Волновахского района ДНР.