Одесса, Бывш. УССР, , 15:35 — REGNUM Из-за отсутствия энергоснабжения властям Одессы не удалось восстановить работу небольших котельных. Об этом 24 ноября сообщил советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Котельная Pixabay.com

В видео, опубликованном в телеграм-канале, он рассказал о возобновлении работы в Одесской области десяти из одиннадцати крупных котельных.

«Большинство котельных меньших по размеру по состоянию на утро 24 ноября не запущены из-за отсутствия электроснабжения. ТЭС работает в штатном режиме. Ситуация у нас достаточно напряжённая», — пояснил Братчук.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящем саммите G7 планируется обсудить работу энергосистемы на подконтрольной Киеву части б. УССР.