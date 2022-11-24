Ереван, 24 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать две резолюции, разработанные в рамках заседания Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, так как ожидает другу позицию Организации по конфликту Еревана и Баку. Об этом 24 ноября заявил на брифинге спикер парламента Армении Ален Симонян.

Odkb-csto.org ОДКБ

«Мы присоединились к ОДКБ для защиты от тандема Турции и Азербайджана. И когда пришло время дать хотя бы политическую оценку, её нет в том виде, в котором она нам необходима», — сказал Симонян.

По его словам, Армения всё ещё ожидает, что в ОДКБ займут другую позицию по данному вопросу. Спикер парламента Армении считает, что это якобы следует из логики функционирования организации.

Напомним, заседание СКБ ОДКБ проходило 23 ноября в Ереване. Пашинян отказался подписать «Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ» и документ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения».